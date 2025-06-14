Британський боксер суперважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) для YouTube-каналу Ready to Fight поділився прогнозами на реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Знаєте що? Я вважаю, що у Дюбуа хороший шанс.

Я вважаю, що він виріс психологічно та фізично. Він буде великою проблемою для Усика. Адже Усик уже 38 років, він за природою боксер важкої ваги і багато покладається на рефлекси та рухи. Думаю, це буде складна проблема. Ну, раз ми на Ready to Fight, то я, звичайно, назву Олександра Усика.

Я вірю в Дюбуа. Я ставив проти Усика в останніх двох боях, і він довів, що я помилявся. І йому все одно, що я кажу, він уже раніше мене здивував. Я б сказав, що Усик – найкращий боєць нашого покоління, але він занадто довго продовжує кар’єру. Врешті-решт тебе ж поб’ють.

Якщо Дюбуа поб’є Усика, і Усик захоче реванш, я тут. Давай! Йди до татуся, давай зробимо це».