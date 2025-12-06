«Чемпіони так себе не ведуть». Де Ла Хойя — про відмову Кроуфорда платити збори WBC
Легенда боксу наголосив, що спорт має залишатися прикладом чесності та відповідальності
близько 1 години тому
Промоутер Оскар Де Ла Хойя прокоментував конфлікт між Теренсем Кроуфордом (42-0, 31 KO) і Всесвітньою боксерською радою (WBC), яка позбавила спортсмена титулу через несплату санкціонуючих зборів. Слова наводить Fight Hub TV.
За словами Де Ла Хойї, чемпіони не повинні поводитися таким чином і давати сумнівний приклад молодим спортсменам.
Чемпіони так себе не ведуть. Як тільки ти починаєш заробляти гроші, не можна вести себе так. Молоді бійці не повинні брати це за приклад. Кожен хлопець, який стає аматором, мріє стати чемпіоном світу і володіти титулом. Як і ти раніше, Теренсе. Так робити не можна.
Він також підкреслив важливість внесків у фонд Хосе Сулеймана, який підтримує колишніх спортсменів і молодь:
Я думав, у тебе є чесність і повага до боксу та спорту. Що ти думаєш робить фонд Хосе Сулеймана із санкціонуючих зборів, які ти відмовляєшся платити? Ці гроші допомагають бійцям залишити вулицю, оплачують лікарняні рахунки спортсменів, які самі не можуть цього зробити. А ти заробив 50 мільйонів доларів і відмовляєшся платити — це неправильно. Мене це дуже розчарувало. Я зроблю все можливе, щоб захистити бокс, бо саме цей спорт дав мені все.
