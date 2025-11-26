Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокоментував бій володаря титулу WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса (22-1, 13 КО).

«Я знаю одне: Шакур Стівенсон виб’є усе лайно з Теофімо Лопеса у день бою».

Terence Crawford with a confident prediction for a potential Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson fight 😤 pic.twitter.com/DocL0klucl — Ring Magazine (@ringmagazine) November 25, 2025

Раніше повідомлялося, що на кону бою стоятиме титул Лопеса у першій напівсередній вазі.

Востаннє Теофімо виходив на ринг у травні, тоді він переміг Арнольда Барбосу. Шакур у липні виграв бій у Вільяма Сепеди.

31 січня має відбутися бій Шакура проти Теофімо Лопеса – повідомлялося, що він вже узгоджений.

