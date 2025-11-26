«Виб’є усе лайно». Кроуфорд спрогнозував результат бою Шакур – Теофімо
Абсолютний чемпіон не здивував своїми словами
близько 3 годин тому
Абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокоментував бій володаря титулу WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса (22-1, 13 КО).
«Я знаю одне: Шакур Стівенсон виб’є усе лайно з Теофімо Лопеса у день бою».
Раніше повідомлялося, що на кону бою стоятиме титул Лопеса у першій напівсередній вазі.
Востаннє Теофімо виходив на ринг у травні, тоді він переміг Арнольда Барбосу. Шакур у липні виграв бій у Вільяма Сепеди.
31 січня має відбутися бій Шакура проти Теофімо Лопеса – повідомлялося, що він вже узгоджений.
