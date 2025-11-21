Канело хоче реванш з Кроуфордом
Альварес хоче поквитатися за поразку у бою за звання абсолютного чемпіона світу
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Зірковий боксер Сауль Альварес (62-3-2, 39 KO) визначився зі своїм наступним кроком.
Канело в інтерв’ю Los Protagonistas заявив, що має намір добиватися реваншу з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Відзначимо, що боксери провели мегафайт у вересні 2025 року, коли американець переміг одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку мексиканець переніс операцію на лівому лікті.
Канело оцінив рівень Кроуфорда.