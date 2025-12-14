Чергова битва поглядів Джошуа та Пола – Джейк проявив фантазію. Відео
Поєдинок відбдуеться 19 грудня на шоу у Маямі
близько 2 годин тому
Джошуа та Пол / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та популярний боксер важкої ваги і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели битву поглядів.
Джейк через різницю в габаритах був змушений стати навшпиньки.
Бій заплановано на п’ятницю, 19 грудня, у Маямі. Трансляція на Netflix.
Раніше Пол мав запланований бій у листопаді проти Джервонти Девіса, проте він зірвався через обвинувачення Девіса у насильстві.
Джошуа повернеться на ринг вперше з вересня минулого року – тоді він достроково програв Даніелю Дюбуа.
Ентоні Джошуа vs Джейк Пол: представлено офіційний трейлер бою
