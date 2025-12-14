Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та популярний боксер важкої ваги і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели битву поглядів.

Джейк через різницю в габаритах був змушений стати навшпиньки.

Jake Paul on his tippy toes during face off with Anthony Joshua 😂



——-

Friday, December 19th

LIVE only on Netflix

Kaseya Center - Miami, FL#JakeJoshua pic.twitter.com/HvD1DWMZ24 — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 13, 2025

Бій заплановано на п’ятницю, 19 грудня, у Маямі. Трансляція на Netflix.

Раніше Пол мав запланований бій у листопаді проти Джервонти Девіса, проте він зірвався через обвинувачення Девіса у насильстві.

Джошуа повернеться на ринг вперше з вересня минулого року – тоді він достроково програв Даніелю Дюбуа.

Ентоні Джошуа vs Джейк Пол: представлено офіційний трейлер бою