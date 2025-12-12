Фроч сумнівається, що Джошуа вийде проти Джейка Пола на ринг
Майбутній поєдинок відбудеться у Маямі 19 грудня
25 хвилин тому
Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Карл Фроч висловив скепсис щодо можливого бою між британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американським відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). В інтерв’ю Fight Lens Фроч заявив, що йому важко повірити у реальність поєдинку.
Я до сих пір не вірю, що бій Ей-Джея і Джейка Пола відбудеться. Я забронював квитки на літак, але все одно не вірю, що це станеться. Тому ще не оплатив квитки. Хтось інший уже оплатив, але є й ті, хто думає, що бій відбудеться. Я ж планую туди їхати, мені просто дуже цікаво.
Британець також наголосив на серйозності бою:
Що відбудеться? Це санкціонований бій. Його не можна підлаштувати — це буде федеральним злочином. Оскільки це не показовий бій, домовленості досягти не можна, це було б незаконно. Це має бути справжній бій. Кожен шанувальник боксу знає, що якщо Ей-Джей вийде на ринг проти Джейка Пола й спробує битися, поєдинок не триватиме й хвилини.
