Ф’юрі не вважає відсутность поєдинку з Джошуа катастрофою
Тайсон зізнався, що і так заробив солідні статки
близько 2 годин тому
Фото: Sky Sports
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що не вважатиме катастрофою, якщо так і не проведе бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). «Циганського короля» цитує vringe.com:
Я так не гадаю. Я був у вас 20 років і заробив купу б***ських мільйонів. Якщо я не поб’юся знову – я щасливий, дуже щасливий і ви повинні бути теж щасливі, тому що я вийшов з цього цілим і неушкодженим, все ще добре виглядаю, все ще здатний запалити і змусити всіх бути щасливими. Це те, що я роблю, – я роблю людей щасливими, я приношу радість!
