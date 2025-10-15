Денис Сєдашов

Британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 КО) планує повернутися на ринг у грудні цього року, щоб провести свій 50-й професійний бій.

Ім’я суперника поки що не оголошене, однак, за інформацією видання Boxing Scene, китайський важковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) уже підписав контракт і очікує, коли документ підтвердить Чісора.

Радник китайця Террі Лейн повідомив, що їхня команда погодилася на поєдинок ще понад три тижні тому:

Нам запропонували бій, і ми швидко дали згоду. Queensberry хоче організувати цей поєдинок, телеканал DAZN також схвалив ідею. Планується, що він відбудеться як частина вечора боксу, де також виступить Мозес Ітаума. Террі Лейн

