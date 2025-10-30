Чісора назвав бійця, заради якого Ф’юрі повернеться до боксу
«Циганський король» хоче третій бій з Усиком
35 хвилин тому
Фото: Getty Images
Британський гейткіпер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) розповів The Sun Sport, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) хоче повернутися на ринг та назвав потенційного суперника співвітчизника:
Я був у Монако з Тайсоном, Тайсон повертається. Він хоче битися з Усиком. «Циганський король» повертається, не хвилюйся про це.
