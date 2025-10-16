Воррен відповів, коли Ф'юрі може повернутися в ринг
Циганський король хоче відновити кар'єру
близько 2 годин тому
Британський промоутер Френк Воррен для Sky Sports розповів про можливе повернення в ринг ексчемпіона у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«Він має це підтвердити, сісти й вирішити, коли саме це станеться. Якщо ми це зробимо, я буду радий оголосити офіційно. Але Тайсон дав мені зрозуміти, і, наскільки я знаю, багатьом іншим також, що хоче продовжувати. Тож побачимо».
Також промоутер розповів про можливий бій проти Ентоні Джошуа.
«Може й так. Зараз багато говорять про Джошуа, про те, що він, можливо, проведе розігрівальний бій, тож Ф’юрі точно не сидітиме, склавши руки.
Ф’юрі – не надто зношений як боєць. Він не дурень, він дуже розумний чоловік і краще за нас із вами знає, що в нього залишилося в запасі.
Він – справжній боєць, і якщо вирішить рухатися вперед і повертатися – він це зробить. Це не безглузда людина, що хапається за соломинку. Він битиметься лише тоді, коли відчує, що здатен це зробити».
37-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Усика.
Раніше Воррен заявив, що Ф'юрі хоче провести трилогію з Усиком.