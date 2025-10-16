Британський промоутер Френк Воррен для Sky Sports розповів про можливе повернення в ринг ексчемпіона у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Він має це підтвердити, сісти й вирішити, коли саме це станеться. Якщо ми це зробимо, я буду радий оголосити офіційно. Але Тайсон дав мені зрозуміти, і, наскільки я знаю, багатьом іншим також, що хоче продовжувати. Тож побачимо».

Також промоутер розповів про можливий бій проти Ентоні Джошуа.

«Може й так. Зараз багато говорять про Джошуа, про те, що він, можливо, проведе розігрівальний бій, тож Ф’юрі точно не сидітиме, склавши руки.

Ф’юрі – не надто зношений як боєць. Він не дурень, він дуже розумний чоловік і краще за нас із вами знає, що в нього залишилося в запасі.

Він – справжній боєць, і якщо вирішить рухатися вперед і повертатися – він це зробить. Це не безглузда людина, що хапається за соломинку. Він битиметься лише тоді, коли відчує, що здатен це зробити».