Михайло Цирук

Ну що ж, дочекалися. Вечір суботи, у який вдруге за останні 14 місяців може визначитися абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, і вдруге ним може стати наш Олександр Усик, уже зовсім близько.

Впевненість в успіху українця цього разу якась дуже висока. Якщо перед боями проти Тайсона Фʼюрі вболівальники мали певні побоювання, то зараз же всі, таке враження, готуються до перемоги. Проте чи не передчасно це, і чи справді у Дюбуа так мало шансів, як про це багато хто говорить?

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Усик - беззаперечний фаворит? Так, але є нюанси

Даніель Дюбуа має, можливо, найбільш потужний удар серед усіх бійців хевівейту, він точно кращий, ніж в Усика, і сперечатися з цим фактом просто безглуздо. Проте чого вартий удар, коли ти не можеш завдати його в ціль? Своєю рухливістю Усик здатен нівелювати всі переваги суперника та позбавити його головної зброї.

Окрім того, українець здається не лише значно рухливішим, а й значно розумнішим боксером. Це не образи Дюбуа, просто швидкість та якість ухвалення рішень в Олександра значно вища. Загалом, Усик значно збалансованіший та якісний боксер. Молодий велетень з Британії справді володіє видатним джебом, проте щодо решти характеристик цієї машини – є питання.

Даніель надто неповороткий для протистояння з Усиком, і має, по суті, лише один козир. В Усика їх значно більше. Один американський любитель святкувати перемогу на КЧС разом з Челсі сказав би, що у британця немає карт на руках. Проте, якби у спорті сильніший завжди перемагав слабшого, було б надто нецікаво, і все це взагалі б не мало сенсу.

Не можеш протистояти Усику у своїй манері – змінюй манеру. Фактично, це єдиний вихід з ситуації для Дюбуа. Обережний, закритий, силовий бокс з купою дрібних фолів, клінчами за першої ліпшої нагоди та штовханини біля канатів – чи не єдиний шанс на успіх для Даніеля.

Британець має звести кількість боксу в цьому поєдинку до мінімуму, адже у відкритому бою з Усиком шанси близькі до нуля. І якщо йому це вдасться, ми побачимо досить сухий та не дуже видовищний поєдинок, проте з інтригою до останніх секунд.

На руку Дюбуа гратиме й фактор домашньої арени, який, можливо, потягне за собою ще й фактор домашнього суддівства. Якби той самий удар нижче пояса, якого Даніель завдав у Вроцлаві, стався на Вемблі, зовсім не факт, що рішення рефері було б таким самим. Тож Усику варто бути готовим до того, що на частину дрібних брудних прийомчиків опонента судді можуть закривати очі.

Donʼt push the horses

Фінальна пресконференція, яка подарувала світу боксу ще один мем від Усика, йшла досить спокійно та планово, аж поки між сторонами боксерів не розпочалася перепалка. Тренера Дюбуа Дона Чарльза попросили відповісти на слова менеджера Усика Егіса Клімаса про те, що головна вразливість британця – це розум, і його неможливо натренувати за два роки. Чарльз заявив, що Клімас, мабуть, проспав три останні бої його підопічного, на що Егіс відповів, що поки він спав, Усик двічі переміг Фʼюрі.

Ну а далі Усик перервав перепалку надзвичайно доречною порадою не гнати коней. Та й правильно, нема чого лізти поперед батька в пекло та ділити шкуру невбитого ведмедя. Краще вже зробити діло й гуляти сміливо. А інші висловлювання боксерів перед поєдинком ми зібрали тут.

Проте фраза Усика перед цим історичним поєдинком справді дуже доречна. Не варто приписувати Олександрові перемогу до початку бою, ой як не варто. Попереду у нашого чемпіона дуже багато важкої роботи, і лише після того, як вона буде виконана, він зможе вдруге за трохи більше ніж рік стати королем світового боксу.

Чи зможе «Динаміт» побороти непереможного «українського Кота»? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

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У матеріалі використані фото Getty Images