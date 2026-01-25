Британський гейткіпер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв’ю First Round TV висловився про виклики для Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):

У надважкій вазі немає нікого, хто б б’ється у стійці шульги і міг би битися так, як Ітаума. Скажімо так, проблема, яка буде у Мозеса, полягає в тому, що ніхто не захоче з ним битися.

Тайсон йде у відставку, я завершу кар’єру, AJ повісить рукавички на цвях, Ділліан йде у відставку, хто ж ще, Усик піде з боксу. Чудово, Мозес проти Лоуренса Околі, це бій, який я б хотів подивитися, але я не збираюся поспішати витрачати свої гроші, щоб його подивитися.

Мозес проти Фабіо, дивовижний бій, який, я знаю, триватиме лише чотири чи п'ять раундів. І так, я заплачу за перегляд цього поєдинку. Мозес проти Агіта Кабаєля, чудовий бій для обох бійців. Коли я дивлюся на цих трьох, це все.

В Америці більше нікого немає, ніхто більше не придумає нічого захопливого. Тож Мозес Ітаума нестиме прапор для всього світу, але у нього не буде суперників, з якими можна битися, бо ніхто не хоче, щоб його набили дупу.