Володимир Кириченко

Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) для talkSPORT поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

У чому секрет перемоги над Усиком? Що ти зрозумів зі свого досвіду?

«Треба бути божевільнішим за нього. Треба хотіти перемоги більше. Треба йти туди, куди не хочеться. Якщо ти готовий це зробити, ти можеш виграти бій. Але якщо ти робиш це наполовину – тебе нокаутують».

Чи потрібно Даніелю закінчити бій швидко?

«Ми говоримо «швидко», але Олександр скаже: «Я теж хочу швидко». Тож подивимося, що буде. Субота. «Вемблі». З нетерпінням чекаю».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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