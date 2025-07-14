Чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив в інтерв’ю Sky Sports, що у реванші з Олександром Усиком (23-0, 14 KO) може покласти край правлінню бійців старої школи:

Ф’юрі точно не запускає бомби, як я, тож побачимо. Мені потрібно зробити все, щоб це було передачею естафети. Я новий боєць, молодий лев, і це мій час. У хевівейту світле майбутнє. Це стане початком нової ери – старі хлопці зникнуть, а з’явиться нова генерація. Даніель Дюбуа

Про що говорили Усик та Дюбуа перед реваншем.