Денис Сєдашов

Колишній дворазовий претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Дерек Чісора відзначив амбіції та сміливість американського блогера і боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО), який готується до бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Ви всі повинні зняти капелюх перед Джейком Полом. Два роки тому він заявив, що хоче битися з Ей-Джеєм. І що він робить наступного тижня? Б’ється з Ей-Джеєм. Дерек Чісора

Він додав, що Пол вже мав досвід бою з Майком Тайсоном, який дав йому фінансовий успіх і популярність серед молодої аудиторії. Тепер американський блогер готується до бою з другим відомим супертяжем, і все це, за словами Чісори, є водночас бізнесом і шоу:

В його резюме вже два гучних імені у надважкій вазі. Що б він не робив, це приносить гроші. Це все розвага, і ми це розуміємо. Дерек Чісора

Макгіган розкритикував бій Джошуа – Пол: «Абсолютний ідіот».