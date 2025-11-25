Денис Сєдашов

Британський тренер Баррі Макгіган висловився про майбутній поєдинок між ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейком Полом (12-1, 7 КО). Наставник різко розкритикував саму ідею бою та перспективи Пола. Слова наводить SecondsOut.

За словами Макгігана, Пол не має жодних шансів проти Джошуа, а мотивом для британця може бути лише величезний гонорар.

Який дурень. Абсолютний ідіот, Джейка повністю знищать. Якщо це правда, його повністю знищать, і знаєш, хто може звинуватити Джошуа? Цей хлопець запропонував йому 35 чи 40 мільйонів. Боже Всемогутній, це неймовірно, скажімо так. Баррі Макгіган

Поєдинок Джошуа – Пол заплановано на 19 грудня 2025 року в Маямі.

