Макгіган розкритикував бій Джошуа – Пол: «Абсолютний ідіот»
Майбутній поєдинок відбудеться у Маямі 19 грудня
близько 2 годин тому
Британський тренер Баррі Макгіган висловився про майбутній поєдинок між ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейком Полом (12-1, 7 КО). Наставник різко розкритикував саму ідею бою та перспективи Пола. Слова наводить SecondsOut.
За словами Макгігана, Пол не має жодних шансів проти Джошуа, а мотивом для британця може бути лише величезний гонорар.
Який дурень. Абсолютний ідіот, Джейка повністю знищать. Якщо це правда, його повністю знищать, і знаєш, хто може звинуватити Джошуа? Цей хлопець запропонував йому 35 чи 40 мільйонів. Боже Всемогутній, це неймовірно, скажімо так.
Поєдинок Джошуа – Пол заплановано на 19 грудня 2025 року в Маямі.
