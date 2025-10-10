Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) вже будує плани після поєдинку з Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Новозеландець заявив, що готовий розділити ринг з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) наприкінці 2025 року. Хевівейтера цитує vringe.com:

Битися раз на рік – цього просто недостатньо. Хочу битися якнайчастіше, і якщо з Вордлі все пройде добре, випустіть мене в ринг знову наприкінці року. Я б з задоволенням прийняв бій з Ітаумою. Я прийму будь-який доступний бій.

Думаю, Мозес великий талант. Він може битися тільки з тим, кого проти нього ставлять, і щоразу робив те, що має. Він молодий, сильний, швидкий. Я битимуся з усіма і з кожним. Слухайте, він велика загроза. Дуже талановитий молодий боєць, який просто домінує над тими, хто перед ним, тож, звичайно, всі вимагатимуть великих грошей. Але якщо це можливо, це станеться.