Паркер хоче перехопити суперника в Усика
Джозеф не проти побитися з Ітаумою у грудні
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) вже будує плани після поєдинку з Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Новозеландець заявив, що готовий розділити ринг з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) наприкінці 2025 року. Хевівейтера цитує vringe.com:
Битися раз на рік – цього просто недостатньо. Хочу битися якнайчастіше, і якщо з Вордлі все пройде добре, випустіть мене в ринг знову наприкінці року. Я б з задоволенням прийняв бій з Ітаумою. Я прийму будь-який доступний бій.
Думаю, Мозес великий талант. Він може битися тільки з тим, кого проти нього ставлять, і щоразу робив те, що має. Він молодий, сильний, швидкий. Я битимуся з усіма і з кожним. Слухайте, він велика загроза. Дуже талановитий молодий боєць, який просто домінує над тими, хто перед ним, тож, звичайно, всі вимагатимуть великих грошей. Але якщо це можливо, це станеться.
Відзначимо, що Мозес має повернутися на ринг 13 грудня. Серед потенційних опонентів – брат Тайсона Ф’юрі.