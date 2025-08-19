Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився планами на своє майбутнє в інтерв’ю iFL TV. Ветеран висловив бажання провести поєдинок проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО) за статус тимчасового чемпіона WBO.

Чісора заявив, що його промоутер Френк Воррен може організувати цей бій. За словами Дерека, якщо абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовиться від обов’язкового захисту проти Паркера, то його бій з новозеландцем може стати титульним.

«Проблема в тому, що Усик тримає всіх у кулаку – усі титули в його руках, усе залежить від нього». Дерек Чісора

Нагадаємо, раніше WBO надала Усику відтермінування для переговорів щодо бою з Паркером через травму спини.