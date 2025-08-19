Френк Воррен, промоутер британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) для iFL TV прокоментував виступ свого клієнта у поєдинку з Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

«Він був вражаючим. Я не очікував такого – все пройшло швидко й чітко. Я переглянув цей епізод на моніторах DAZN під час інтерв’ю – він діяв бездоганно щодо ударів, які він завдав. Вони всі були влучними. Він чудово працював по корпусу. Я маю на увазі, що він є своєрідним феноменом. Не хочеться одразу звалювати на людину тягар очікувань, оскільки ми всі часом надто сильно розхвалюємо бійців, але він справді виправдовує їх. Ніхто ніколи не робив такого з Ділліаном Вайтом. Ніхто.

Ми не хвилювалися, бо самі організували цей бій – ми віримо в нього. Але варто сказати, що мене трохи здивувала його [Вайта] фізична форма. Коли він сьогодні зняв футболку – він виглядав просто неймовірно, правда ж? Він був заряджений на бій, змусив суперника чекати й затягнув вихід у ринг чи щось таке. Але Мозес зберіг самовладання. Я повторюю це слово, але саме це його і характеризує. У нього справді чудова ментальність.

Те, як він показує себе, яких ударів завдає, як поводить себе у рингу – точно не скажеш, що йому 20 років. Він виглядає як справжній ветеран, і я просто обожнюю за ним спостерігати.

Думаю, він дуже видовищний боєць. На цьому етапі, у свої 20 років, він, мабуть, найкращий із тих, з ким мені доводилося працювати на цьому етапі кар’єри».