Володимир Кириченко

Британський ветеран хевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО) для Seconds Out поділився думками про те, який наступний крок у професійному боксі повинен зробити його співвітчизник Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) після перемоги над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

Який наступний крок для Мозеса Ітауми? Олександр Усик наступний? Він готовий до цього? Чи Джозеф Паркер?

«Ні. Йому треба виграти британський титул. Щоб стати найкращим, потрібно домінувати у своєму дивізіоні вдома. Він має здобути британський титул. Забудьте про титул чемпіона світу. Спершу виграй британський титул, і тоді ми зрозуміємо, що ти один із нас».

Нагадаємо, 16 серпня Ітаума нокаутував Вайта у 1-му раунді.

У квітні цього року 28-річний британець Девід Аделеє здобув вакантний титул чемпіона Великої Британії у надважкому дивізіоні, перемігши Джеймі Чікеву технічним нокаутом у 6-му раунді.

Згодом Аделає звільнив титул, обравши проведення поєдинку проти Філіпа Хрговича замість реваншу з Чікевою.

В андеркарді поєдинку між Вайтом та Ітаумою Хргович рішенням суддів переміг Аделає.