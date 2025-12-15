Денис Сєдашов

У цю п’ятницю відбудеться довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейком Полом (12-1, 7 KO), але перед важким поєдинком у хевівейті обидва боксери знайшли час, щоб приєднатися до святкових заходів перед Різдвом.

Оскільки бій був запланований за кілька днів до Різдва, стрімінгова платформа Netflix вирішила додати святкового настрою до події. Замість традиційної конфронтації боксери обмінялися різдвяними листівками, зачитуючи послання один одного.

Ентоні Джошуа не стримувався в жартівливих зауваженнях на адресу Джейка Пола:

Джейку від Ей Джея. Ютуберу, що став Санта-Клаусом з ірокезом. Ти можеш називати себе боксером-важковаговиком, але насправді ти просто важкий. У тебе ніколи не було чемпіонського пояса і не буде, але я із задоволенням позичу тобі один зі своїх, щоб ти міг себе ним відшльопати

Після цього Джошуа отримав свою листівку з посланням від Пола:

Ексчемпіону, а тепер майбутньому програвшему. З Різдвом, або, точніше, з поразкою. Я знаю, що ти все ще переживаєш за своє останнє поразку від Дюбуа, але не хвилюйся, я зроблю 19 грудня ще більш розчаровуючим для тебе та твоїх фанів. До зустрічі, гігантська булочка. Пока.

Поєдинок триватиме вісім раундів по три хвилини, а обидва спортсмени виступатимуть у рукавицях вагою 10 унцій (близько 280 грам).

Незалежно від результату, цей бій буде офіційно зафіксований у їхніх професійних рекордах.

