Денис Сєдашов

Промоутерська компанія Matchroom Boxing оголосила про підписання контракту з 25-річним мексиканським боксером Крістіаном Медіною Хіменесом (26-4, 19 КО), який виступає в найлегшій вазі (до 53,5 кг).

Медіна є чинним чемпіоном світу за версією WBO та перебуває на серії перемог — він не зазнає поразок із 2023 року.

У 2025 році Хіменес провів два поєдинки та обидва завершив достроково: у другому раунді він зупинив Хуана Раміреса Маркеса, а в четвертому — японця Йошікі Такеї. Саме перемога над Такеї принесла Медіні титул чемпіона світу WBO.

