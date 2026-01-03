Усик назвав бажаного суперника
Українець хоче розділити ринг з Вайлдером
7 хвилин тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) висловився про потенційний поєдинок з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Українця цитує vringe.com:
Моя команда готує для мене наступний бій. Я хочу поєдинок з «Бронзовим бомбардувальником», Деонтеєм Вайлдером. Я прагну цього бою. Я вважаю, що він також цього хоче. Добре, погнали.
Усик відповів, скільки ще поєдинків планує провести.
Матеріали по темі
У Британії поставили Усика на 3-тє місце в рейтингу найкращих боксерів 2025 року
близько 22 годин тому