«Дайте мені когось із гучним ім’ям»: Кабаєл викликав на бій одразу чотирьох топів хевівейту
Німець хоче вийти у ринг проти Дюбуа, Хрговича та переможця поєдинку Ф'юрі — Джошуа
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (28-0, 20 КО) прокоментував перемогу над албанським претендентом Нельсоном Хісою (25-1, 23 КО) та назвав бажаних суперників для наступного поєдинку. Слова німецького боксера наводить DAZN.
Дайте мені когось із гучним ім’ям. Можливо, Даніеля Дюбуа, можливо, Хрговича або переможця бою між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Я готовий битися з кожним. Для мене це справді не проблема. Надішліть мені місце проведення бою або я запропоную своє в Німеччині. Чому ні? Подивимося.
Кабаєл та Хіса провели битву поглядів перед боєм у Дюссельдорфі.
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