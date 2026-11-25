Кабаєл та Хіса провели битву поглядів перед боєм у Дюссельдорфі
Поєдинок відбудеться 28 листопада
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) та непереможений албанський боксер Нельсон Хіса (25-0, 23 КО) провели традиційну дуель поглядів напередодні очного поєдинку.
Титульний бій відбудеться 28 листопада на арені Merkur Spiel-Arena у німецькому Дюссельдорфі.
Для 34-річного Кабаєла майбутнє протистояння стане першим захистом чемпіонського поясу WBC у хевівейті.
Кабаєл заявив, що Усик не зацікавлений у проведенні з ним очного бою.
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