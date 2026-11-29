Господарі активніше розпочали зустріч і контролювали перебіг гри, проте першими забили футболісти Енцо Марески. На 34-й хвилині Йошко Гвардіол асистував Ерлінгу Голанду, який вивів Манчестер Сіті вперед.

Арсенал і Манчестер Сіті зіграли внічию 2:2 у центральному матчі 12-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Гості були близькими до перемоги на «Емірейтс», однак лондонці врятувалися від поразки завдяки голу на 84-й хвилині. Для «містян» безвиграшна серія продовжилася вже до п’яти матчів.

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Арсенал відповів ще до перерви. За п’ять хвилин до завершення першого тайму Мікель Меріно віддав результативну передачу на Кая Гаверца, який відновив рівновагу.

На початку другої половини зустрічі гості знову захопили лідерство. Айюб Буадді допоміг Енцо Фернандесу забити другий м’яч Манчестер Сіті. Мікель Артета відреагував потрійною заміною, випустивши на поле Льюїса-Скеллі, Дьокереса та Езе. Саме останній став одним із героїв кінцівки: на 84-й хвилині він асистував захиснику Тімберу, який встановив остаточний рахунок.

На 97-й хвилині виник ще один суперечливий епізод: після удару головою Гвардіола м’яч влучив у руку Дьокереса, однак арбітр не призначив пенальті після перегляду ВАР.

Арсенал набрав 29 очок і продовжує очолювати таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на шість балів.

АПЛ, 12-й тур

Арсенал – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Хаверц, 40, Тімбер, 83 – Голанд, 34, Фернандес, 48.