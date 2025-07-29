Де Ла Хойя пророкує брутальний фінал у бою Девіс — Стівенсон
На думку промоутера, бій завершиться нокаутом
близько 2 годин тому
Промоутер Оскар Де Ла Хойя поділився своїм прогнозом на потенційний поєдинок між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).
В інтерв’ю Ring Champs With Ak & Barak Де Ла Хойя відзначив, що стиль обох боксерів дуже різний, але перемогу він віддає Девісу.
У них різні підходи. Шакур більше працює на дистанції, часто відходить назад і завдає удари поодинці або в комбінації 1–2. А Танк – це сила, ризик, постійний тиск. Він агресивний і вибуховий. Я ставлю на Девіса — перемога брутальним нокаутом.
Промоутер Джошуа прагне організувати мегафайт Джервонта – Шакур.