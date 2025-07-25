Райан Гарсія викликав Пак’яо: «Я створю йому великі проблеми»
Американець впевнений у своїй перевазі над філіппінцем
близько 2 годин тому
Популярний американський боксер легкої ваги Райан Гарсія заявив про бажання вийти на ринг проти філіппінської легенди Менні Пак’яо, який нещодавно повернувся у бокс.
В інтерв’ю виданню The Ring Гарсія поділився, що мріяв про такий бій вже давно, а переговори про можливе протистояння навіть велися раніше, проте зрештою зірвалися.
Я завжди хотів побитися з легендарним Пак’яо. Це бій, про який можна лише мріяти. Якщо Менні хоче вийти в ринг — зробімо це. Я готовий до викликів і знаю, що створю багато проблем для нього. Я буду домінувати та використовуватиму його помилки краще за інших.
Нагадаємо, судді у бою Пак'яо – Барріос зафіксували нічию рішенням більшості суддів – 115:113 Барріос, двічі 114:114. Маріо залишився чемпіоном світу.