Денис Сєдашов

Популярний американський боксер легкої ваги Райан Гарсія заявив про бажання вийти на ринг проти філіппінської легенди Менні Пак’яо, який нещодавно повернувся у бокс.

В інтерв’ю виданню The Ring Гарсія поділився, що мріяв про такий бій вже давно, а переговори про можливе протистояння навіть велися раніше, проте зрештою зірвалися.

Я завжди хотів побитися з легендарним Пак’яо. Це бій, про який можна лише мріяти. Якщо Менні хоче вийти в ринг — зробімо це. Я готовий до викликів і знаю, що створю багато проблем для нього. Я буду домінувати та використовуватиму його помилки краще за інших. Райан Гарсія

Нагадаємо, судді у бою Пак'яо – Барріос зафіксували нічию рішенням більшості суддів – 115:113 Барріос, двічі 114:114. Маріо залишився чемпіоном світу.