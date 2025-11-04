Денис Сєдашов

Президент WBC Маурісіо Сулейман оголосив, що американський боксер Райан Гарсія (24-2, 20 КО) більше не перебуває під дискваліфікацією. Рішення ухвалила рада керівників організації після розгляду справи та позитивних результатів відновлювального процесу.

Гарсію було відсторонено у 2024 році через неналежну поведінку під час прямих ефірів, однак тепер він повністю відновлений у статусі боксера WBC.

Ми були поруч із Раяном, його родиною та командою і переконані, що для нього починається новий етап — у рингу та за його межами. Маурісіо Сулейман

The WBC Board of Governors has voted in favor of Lifting the ban on @RyanGarcia after his successful process which had been documented . The WBC has been very close to Ryan, his family, management and promoter and we trust a new life inside and outside the ring will begin.

We… — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) November 4, 2025

Сам Гарсія подякував організації за довіру та пообіцяв повернутися на вершину:

Я вдячний WBC за те, що вони побачили мої зміни. Готовий завоювати зелено-золотий пояс і представляти раду як справжній чемпіон. Райан Гарсія

