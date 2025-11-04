WBC офіційно відновила Райана Гарсію після дискваліфікації
Маурісіо Сулейман оголосив, що організація повністю зняла санкції з боксера
близько 2 годин тому
Президент WBC Маурісіо Сулейман оголосив, що американський боксер Райан Гарсія (24-2, 20 КО) більше не перебуває під дискваліфікацією. Рішення ухвалила рада керівників організації після розгляду справи та позитивних результатів відновлювального процесу.
Гарсію було відсторонено у 2024 році через неналежну поведінку під час прямих ефірів, однак тепер він повністю відновлений у статусі боксера WBC.
Ми були поруч із Раяном, його родиною та командою і переконані, що для нього починається новий етап — у рингу та за його межами.
Сам Гарсія подякував організації за довіру та пообіцяв повернутися на вершину:
Я вдячний WBC за те, що вони побачили мої зміни. Готовий завоювати зелено-золотий пояс і представляти раду як справжній чемпіон.
