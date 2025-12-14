Девід Хей пояснив, чому готовий підтримати Джейка Пола в бою з Джошуа
Ексчемпіон світу не виключив несподіваного результату
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Девід Хей висловив суперечливу думку щодо поєдинку між Джейком Полом (12-1, 7 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
В інтерв’ю iFL TV британець пояснив, чому в протистоянні він радше підтримав би саме Пола.
Якщо говорити про ставки, то на Ентоні Джошуа ставити нецікаво — він очевидний фаворит. Я б ризикнув і поставив на Джейка Пола: на його перемогу, нічию, технічну нічию або будь-який неймовірний сценарій. Я вірю, що Пол може знайти спосіб виграти або хоча б звести бій унічию, адже коефіцієнт буде приблизно 10 до 1.
На його думку, у разі успіху Джейка Пола це стало б одним із найбільших потрясінь у світовому спорті.
Це був би колосальний апсет — не лише в боксі, а й у спорті загалом. Людина з мінімальним досвідом на найвищому рівні кинула б виклик боксеру світового класу, який не раз це доводив.
Чісора про Джейка Пола: «Ви всі повинні зняти капелюх перед ним».