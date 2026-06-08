Девіс анонсував поєдинок проти кривдника Ломаченка
Найбільший бій 2026 року?
близько 1 години томуПідписатися в
Кішон Девіс / Фото - badlefthook.com
Колишній чемпіон світу в легкому дивізіоні американець Кішон Девіс (15-0, 10 KO) прокоментував свій потенційний бій з володарем титулу WBO в напівсередній вазі своїм співвітчизником Девіном Хейні (33-0, 15 КО).
«Девіс проти Хейні – найбільший бій року».
Повідомлялося, що WBO має призначити цей бій на серпень 2026 року.
У своєму останньому поєдинку Кейшон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта. Девін востаннє виходив на ринг у листопаді 2025 року, коли переміг Браяна Нормана-молодшого.
Раніше Хейні кинув виклик на бій кривднику Берінчика.
Поділитись