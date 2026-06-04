Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у напівсередньому дивізіоні американець Девін Хейні (33-0, 15 КО) відреагував на те, що колишній чемпіон у легкій вазі Кішон Девіс (15-0, 10 KO) піднявся на перше місце у рейтинг WBO у напівсередній вазі.

«Давай зробимо це, Кішоне..».

Раніше була інформація, що WBO має призначити бій Хейні та Девіса на серпень.

У своєму останньому поєдинку Кішон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта (17-3-1, 7 KO).

Раніше повідомлялося, що Кішон проведе реванш з Олбрайтом.