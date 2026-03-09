Денис Сєдашов

Очільник новоствореного промоушену Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив про масштабні плани на ринку професійного боксу. Головною трансферною ціллю компанії став чинний чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Вайт, який також очолює UFC, підкреслив, що планує залучити до свого проекту найкращих бійців планети та кардинально змінити систему організації боксерських шоу. За його словами, Zuffa Boxing планує проводити до 44 турнірів на рік.

Ви вважаєте його одним із найкращих у світі? Так, я збираюся підписати всіх, чорт забирай. Ці люди (промоутери) такі погані в тому, що вони роблять. Ми можемо провести 44 шоу цього року, як і в UFC. Дейна Вайт

Наразі Олександр Усик готується до свого наступного поєдинку. 23 травня український чемпіон вийде на ринг у Єгипті проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

Британська зірка боксу закликав позбавити Усика титулу WBC, якщо він не вийде в ринг з Кабайєлом.