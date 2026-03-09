Британський суперважковаговик Лоуренс Околі (23-1, 17 KO) для Sky Sports заявив, що Олександр Усик (24-0, 15 КО) має відмовитися від титулу WBC, якщо після поєдинку з Ріко Верховеном він не захоче битися з обов'язковим претендентом Агітом Кабайєлом (27-0, 19 KO).

«Усі повинні піднімати це питання. Команда Агіта, моя команда – нам усім необхідно продавлювати своє становище і сподіватися, що WBC вчинить правильно.

Усик зобов'язаний побитися з Кабайєлом. Якщо він не відбоксує з ним у зазначені часові рамки – позбавте його титулу, і нехай наприкінці року б'ється з ким захоче. Потім ми з Кабайєлом відбоксуємо восени за повноцінний чемпіонський титул.

Ось чому я так прагну перемогти Тоні Йоку і зробити це впевнено. Я знаю, що принесе мені ця перемога. Тому я просто повинен зробити свою роботу».