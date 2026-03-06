«Це не заради боксу»: Джо Галлахер розніс рішення WBC щодо наступного бою Усика
Відомий тренер жорстко розкритикував боксерську організацію
близько 1 години тому
Відомий британський тренер Джо Галлахер висловив незадоволення організацією поєдинку між об’єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верхувеном.
Головною причиною критики став статус бою: WBC офіційно санкціонувала цей поєдинок як захист титулу чемпіона світу. Галлахер переконаний, що таке рішення є несправедливим щодо професійних боксерів. Слова наводить Boxing Now.
Що ти можеш вдіяти? Немає сенсу щось говорити, це вже зроблено, вони це влаштували. У нього добровільний захист, але він має виконувати умови. Має бути один із бійців із топ-15. Зазвичай можна обрати будь-кого з них, але він обрав когось... не знаю, під яким він номером у рейтингу.
У поєдинку Ф’юрі з Нганну, мені здається, не було титулу WBC на кону. Я ще розумію, якщо Усик б’ється з ним, і WBC зробив "єгипетський пояс" для переможця цього бою. Але аж ніяк не законний титульний захист. Але слухайте, немає сенсу говорити про це. Що зроблено, то зроблено. Я просто думаю, що це ніяка не послуга для спорту. Вони зроблять це швидше заради комерційної вигоди, ніж заради боксу.
Нагадаємо, мегафайт між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня. Поєдинок відбудеться в історичній локації — єгипетській Гізі.