Відомий британський тренер Джо Галлахер висловив незадоволення організацією поєдинку між об’єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верхувеном.

Головною причиною критики став статус бою: WBC офіційно санкціонувала цей поєдинок як захист титулу чемпіона світу. Галлахер переконаний, що таке рішення є несправедливим щодо професійних боксерів. Слова наводить Boxing Now.

Що ти можеш вдіяти? Немає сенсу щось говорити, це вже зроблено, вони це влаштували. У нього добровільний захист, але він має виконувати умови. Має бути один із бійців із топ-15. Зазвичай можна обрати будь-кого з них, але він обрав когось... не знаю, під яким він номером у рейтингу.

У поєдинку Ф’юрі з Нганну, мені здається, не було титулу WBC на кону. Я ще розумію, якщо Усик б’ється з ним, і WBC зробив "єгипетський пояс" для переможця цього бою. Але аж ніяк не законний титульний захист. Але слухайте, немає сенсу говорити про це. Що зроблено, то зроблено. Я просто думаю, що це ніяка не послуга для спорту. Вони зроблять це швидше заради комерційної вигоди, ніж заради боксу.