Денис Сєдашов

У матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 на виїзді впевнено переграв львівський Рух.

Долю протистояння підопічні Младена Бартуловича вирішили ще у першій половині зустрічі. На 25-й хвилині Євген Павлюк відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного у «дев’ятку», а вже за хвилину Батон Забергджа подвоїв перевагу харків’ян. Крапку в матчі наприкінці першого тайму поставив Артем Шабанов.

Після перерви гості забили вчетверте зусиллями В’ячеслава Чурка, проте після перегляду VAR гол скасували через офсайд у Петера Ітодо.

УПЛ. 19-й тур

Рух — Металіст 1925 — 0:3

Голи: Павлюк, 25, Забергджа, 26, Шабанов, 44

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 31 очко і закріпився на шостій сходинці турнірної таблиці. Рух із 19 балами залишається на 13-му місці.

