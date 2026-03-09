ЛНЗ розгромив Верес і продовжує тиснути на лідера УПЛ
Підопічни Олега Шандрука пропустили три м'ячі
близько 2 годин тому
Фото: ЛНЗ Черкаси
У матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ на виїзді впевнено переграв Верес.
Команда з Черкас відкрила рахунок ще у першому таймі — на 28-й хвилині відзначився Роман Дідик. Після перерви рівняни спробували перехопити ініціативу, проте ЛНЗ вдало зіграв на контратаках. Спершу новачок команди Абдул Авуду подвоїв перевагу, а під завісу зустрічі Олег Горін встановив остаточний результат.
УПЛ. 19-й тур
Голи: Дідик, 33, Авуду, 78, Горін, 90+2
Ця перемога дозволила ЛНЗ набрати 41 очко та закріпитися на другій сходинці таблиці. Верес із 21 балом залишається на 10-й позиції.
