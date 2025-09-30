Дейна Вайт відмовляється від WBA, WBC, WBO та IBF у новій лізі Zuffa Boxing
Нова ліга зруйнує традиційні рамки боксу
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Президент UFC та TKO Boxing Promotions Дейна Вайт оголосив про запуск нової боксерської ліги Zuffa Boxing, у якій визнаватимуться лише пояси Zuffa та The Ring. Повідомляє boxing24/7.
Вайт підкреслив, що титули від класичних організацій WBA, WBC, WBO та IBF у новій лізі не визнаватимуться.
Угода набуває чинності з січня 2026 року.
Дейна Вайт підтвердив зростання виплат бійцям після рекордної угоди.
