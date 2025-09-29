Дейна Вайт підтвердив зростання виплат бійцям після рекордної угоди
Угода між UFC та Paramount була укладена на $7,7 млрд
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт у коментарі для порталу Bloody Elbow підтвердив, що бійці організації незабаром отримуватимуть вищі гонорари.
Це стало можливим після підписання семирічного контракту з корпорацією Paramount на суму 7,7 млрд доларів щодо трансляції турнірів ліги.
Я не можу сказати, що гонорари зростуть у півтора, два чи три рази. Але вони стануть значно кращими. Чи можна буде назвати їх більш справедливими? Безумовно.
