Денис Сєдашов

Колишній претендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі Маріуш Вах (39-14, 20 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між британськими ексчемпіонами Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО). Слова наводить Boxing News Online.

Польський суперважковаговик, який у минулому був спаринг-партнером Джошуа, оцінив шанси боксерів як рівні та зазначив, що цей бій визначить лише другого за силою хевівейтера планети:

Я був спаринг-партнером Ентоні Джошуа і вважаю, що це буде дуже цікавий поєдинок. На мою думку, шанси боксерів приблизно 50 на 50. Вважаю, що це буде боксерський поєдинок за звання другого номера у світовому рейтингу. Для мене номер один — це Усик, тож побачимо, хто стане другим. Маріуш Вах

Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа вже підписали контракт на очний поєдинок.

Усик пояснив, чому він допомогає Джошуа у його професійній кар'єрі.