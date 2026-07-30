Єгор Голуб, тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), прокоментував перемогу британського боксера у поєдинку проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

«Не помилки визначають чемпіона. Його визначає реакція на них. Минуло кілька миттєвостей після першого нокдауну, і я поглянув на секундомір: до кінця раунду залишалося 2:36 хвилини. Напевно, це були найдовші дві з половиною хвилини в моєму житті. У житті ЕйДжея, напевно, теж. Але він зібрався і завдяки силі характеру вистояв. На кону стояло дуже багато, ми всі це розуміли тоді і розуміємо зараз.

Не бачу особливого сенсу коментувати нокаут: у його руках неймовірна сила, і ми щодня працюємо над тим, щоб ця зброя стала досконалою. Дякую команді Ready to Fight за роботу, дякую Олександру Усику та моїм близьким, які приїхали підтримати нас на інший кінець світу.

Попереду дуже велика риба, яка не пробачить жодної помилки. Так само жодної помилки не пробачить і Ентоні».