Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Олександр Усик (25-0, 16 КО) для All Out Fighting розповів, чому він допомагає ексволодарю титулів в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Коли ти бився з Ентоні Джошуа в Джедді, він був дуже емоційним наприкінці. Що ти тоді подумав?

«Ми говорили про цю ситуацію. Я радий. Я радий, тому що Ей Джей – чемпіон».

Я впевнений, що багато бійців хотіли б, щоб ти їм допомагав. Чому саме Ентоні?

«Тому що Ей Джей мій брат. Ей Джею, привіт. Тому що Ей Джей не гордий. Ей Джей розуміє, що якщо ти робиш помилку, то це лише твоя помилка. Ти повинен змінитися. Помилка – це як пальне. Але якщо ти робиш помилку кілька разів – ти дурний. Якщо ти дивишся, що саме робиш недобре – ти змінюєшся. Ей Джей змінює своє життя».

Ентоні здобув вже другу перемогу під керівництвом команди Усика – в бою проти албанця Крістіана Пренги. Під час першого раунду Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун, однак у другому Ентоні нокаутував Крістіана.

Нагадаємо, Усик дав прогноз на мегафайт між Джошуа та Ф'юрі.