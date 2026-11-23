Дворазовий чемпіон світу серед аматорів та дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Клементе Руссо дебютував у професійному боксі.

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Бій пройшов у ліміті ваги до 93 кг та завершився перемогою єгиптянина технічним нокаутом у третьому раунді.

Ельмаграбі відправив Руссо в нокдаун правим боковим ударом у голову. Рефері зупинив поєдинок на позначці 1 хвилина 46 секунд третього раунду.

Поєдинок відбувся на арені Allianz Cloud у Мілані, Італія.

Для Руссо це був перший бій за понад п’ять років у боксі загалом. У липні 2021 року він оголосив про завершення кар’єри боксера-аматора, а тепер відновив її вже на професійному рівні.

Нагадаємо, що у своїй аматорській кар’єрі Руссо на Олімпіаді-2008 у Пекіні у чвертьфіналі переміг українця Олександра Усика, який згодом став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та двічі завойовував звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українець узяв реванш за ту поразку у фіналі Олімпіади-2012 у Лондоні.

У півфіналі Ігор-2008 Руссо також виграв бій у майбутнього володаря титулу WBC у надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера.

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