Усик – легенді НБА: «Як щодо боксу наступного разу?»
Зустріч зірок спорту відбулася у Лондоні
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик (25-0, 16 КО) звернувся до шестиразового чемпіон НБА Скотті Піппен.
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«Чудова гра, Скотті Піппене! Як щодо боксу наступного разу?».
Нагадаємо, що Олександр і президент Полісся Геннадій Буткевич зіграли у зірковому баскетбольному матчі з Піппеном у Лондоні.
Зустріч представників великого бізнесу і зірок світового спорту в Лондоні в тому числі була присвячена ініціативам щодо майбутніх благодійних програм підтримки України.
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