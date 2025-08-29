«Він найпотужніший панчер у моїй кар’єрі». Ф’юрі оцінив силу ударів Уайлдера, Кличка і Нганну
Британець зізнався, удари якого боксера він запам’ятав на все життя
13 хвилин тому
Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) порівняв силу ударів трьох своїх суперників – Деонтея Вайлдера, Володимира Кличка та Френсіса Нганну.
В інтерв’ю The Stomping Ground Циганський король зізнався, що найпотужніші удари в кар’єрі отримував від американця Вайлдера.
Без сумнівів, це Деонтей. Нганну сильний панчер, але його удари мене особливо не турбували — вони не були вибуховими. Він влучав, та я лишень похитувався. Лише один удар у потилицю був відчутним. Тож Вайлдер — це найпотужніший панчер, з яким я зустрічався. Він на голову вище за інших.
