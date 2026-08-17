«Досить балачок, я готовий битися»: Фʼюрі оцінив ситуацію у надважкій вазі та розповів про свій наступний бій
Британець прокоментував розподіл чемпіонських поясів у надважкій вазі
Британський боксер надважкої ваги Гʼюї Фʼюрі (31-3, 18 КО) на YouTube-каналі Boxing King Media прокоментував високу конкуренцію в дивізіоні та висловився щодо повернення у ринг.
За словами британця, розділення чемпіонських титулів робить суперважку категорію ще більш динамічною, і він чекає на свій титульний шанс.
Так, пояси розійшлися по світу. Тож я просто чекаю на свій шанс. Сподіваюся, скоро він з’явиться.
Слухай, я повірю, коли сам це побачу. Досить балачок. Я готовий битися. От і все. Балакати легко, давайте перейдемо до справи.
У Британії розповіли, коли офіційно оголосять мегафайт Ф’юрі – Джошуа.
Поділитись