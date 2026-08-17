У Британії розповіли, коли офіційно оголосять мегафайт Ф’юрі – Джошуа
Залишається велика інтрига щодо місця проведення цього бою
Колишній британський боксер Спенсер Олівер для talkSPORT Boxing поділився думками щодо того, коли відбудеться офіційне оголошення мегафайту ексчемпіонів світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).
«Я думаю, це станеться протягом наступних 14 днів, це точно».
Ну ти й перестрахувався. 14 днів дав?
«Якби я робив ставку, я б сказав, що це станеться наступного тижня. Але я просто граю обережно.
Щоб мене не рознесли всі слухачі шоу з криками: «Ах ти дурень, ти казав нам, що через 7 днів». Тож, думаю, протягом 14 днів точно буде оголошення. Я просто вважаю, що за лаштунками точиться багато переговорів. Не про те, чи відбудеться бій, а про те, де він пройде».
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