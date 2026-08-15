Фроч проти проведення бою Джошуа — Ф’юрі у США: «Це має відбутися на британській землі»
Ексчемпіон світу категорично висловився про місце проведення поєдинку в Америці
Колишній чемпіон світу Карл Фроч різко висловився щодо можливого проведення поєдинку між суперповажковаговиками Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) у Сполучених Штатах Америки.
Британський ексбоксер переконаний, що мегафайт двох співвітчизників повинен приймати виключно Велика Британія.
Раніше ми говорили про те, що бій, можливо, відбудеться у США. Я сказав, що це жахливо для британських уболівальників, це несправедливо.
Це суто британське протистояння і, можливо, найбільший бій в історії британського боксу. Це великий поєдинок, і він має відбутися на британській землі.
Зстріч Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) запланована на 2026 рік.
Мегафайт Джошуа – Фʼюрі все ж таки відбудеться у США? Відповів відомий промоутер.