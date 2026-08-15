Колишній чемпіон світу Карл Фроч різко висловився щодо можливого проведення поєдинку між суперповажковаговиками Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) у Сполучених Штатах Америки.

Британський ексбоксер переконаний, що мегафайт двох співвітчизників повинен приймати виключно Велика Британія.

Раніше ми говорили про те, що бій, можливо, відбудеться у США. Я сказав, що це жахливо для британських уболівальників, це несправедливо.

Це суто британське протистояння і, можливо, найбільший бій в історії британського боксу. Це великий поєдинок, і він має відбутися на британській землі.