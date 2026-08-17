Чоловіча збірна України з волейболу оголосила склад на збір перед ЧЄ-2026
Синьо-жовті зіграють серію товариських матчів у серпні та вересні
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився із заявкою команди на підготовчий збір до ЧЄ-2026. Повідомляє Суспільне Спорт.
До розширеного списку синьо-жовтих увійшли 18 волейболістів:
Пасуючі: Віталій Щитков (Аланья, Туреччина), Юрій Синиця (Гебей, Китай), Сергій Євстратов (Університатя Крайова, Румунія);
Діагональні: Василь Тупчій (Барком Кажани), Максим Тонконог (Лубе Чівітанова, Італія), Олександр Бойко (Калабрія, Італія);
Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Дмитро Янчук (Панатінайкос, Греція), Євген Кісілюк (Сталь Ниса, Польща), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Тимофій Полуян (Ніцца, Франція);
Центральні блокуючі: Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком Кажани), Андрій Челеняк, Максим Дрозд, Денис Велецький (усі — Епіцентр-Подоляни);
Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком Кажани), Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни).
У межах підготовки підопічні Рауля Лосано проведуть серію спарингів. Українці двічі зіграють проти Фінляндії (19 та 21 серпня), після чого проведуть матчі проти Латвії (3 вересня), Словаччини (4 вересня) та Естонії (5 вересня).
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