«Проведе ще один бій і піде». Брієдіс про майбутнє Усика
Латвієць переконаний, що українець уже довів усе можливе в професійному боксі
33 хвилини тому
Ексчемпіон світу у крузервейті литовець Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News заявив, що його колишньому супернику, непереможному українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО), вже немає сенсу продовжувати кар’єру.
Мені здається, йому справді більше немає потреби виходити в ринг. Хоча не можна виключати, що Ітаума може шокувати світ і нокаутувати Усика. Це бокс, тут буває всяке. Але я не думаю, що Олександр погодиться на бій з Ітаумою. Найімовірніше, Усик проведе ще один поєдинок і після цього завершить кар’єру.
